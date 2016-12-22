Макфол поздравил Хантсмана с назначением на должность посла в России

Бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил экс-губернатора штата Юта и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана с назначением на пост посла в России. Об этом Макфол написал в своем Twitter.

«Поздравляю, Джон Хантсман, с вашей номинацией. Я любил эту работу. Надеюсь, вы полюбите ее тоже», — сказал Макфол.

Администрация Дональда Трампа официально подтвердила назначение Хантсмана сегодня, 19 июля. Неофициальная информация о том, что послом в Россию будет назначен именно Хантсман появилась еще в марте. Позднее знакомый с дипломатом источник РБК подтвердил, что тот согласился стать новым американским послом в России.

В начале июля стало известно о том, что посол США в России Джон Теффт покинет свой пост в начале осени. 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе первой встречи на G20 договорились ускорить процесс назначения новых послов.