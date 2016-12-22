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Евросоюз вступился за запрещенных «Свидетелей Иеговы»
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Евросоюз вступился за запрещенных «Свидетелей Иеговы»
Политика, 01:24
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Евросоюз вступился за запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Евросоюз призвал Россию обеспечить свободу собраний запрещенным в стране «Свидетелям Иеговы». Об этом говорится в заявлении организации.

«Свидетели Иеговы», как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний без вмешательств, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение о ликвидации организации «Свидетели Иеговы». Как заявил заявил представитель ЕС, этот запрет привел к уголовному преследованию организации.

Минюст 17 марта по результатам проведенной проверки обратился в ВС с иском о запрете «Свидетелей Иеговы», так как они «осуществляют свою деятельность с нарушением уставных целей и задач». В конце апреля суд отказался отменить решение о приостановке деятельности организации. В конце мая «Свидетели Иеговы» обжаловали решение суда о признании организации экстремистской.

Запрет на деятельность организации затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» в России, объединяющих около 175 тыс. последователей.

Теги: Евросоюз , «Свидетели Иеговы»
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