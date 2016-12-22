Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,72 58,88 EUR Нал. 68,83 67,96 USD Бирж. 59,18 -0,15 EUR Бирж. 68,39 +0,23 USD ЦБ. 59,37 +0,30 EUR ЦБ. 68,40 +0,78 EUR/USD 1,16 +0,01 ММВБ 1947,71 -0,58% РТС 1038,45 -0,09% Brent 48,66 +0,60% DJIA 21576,95 -0,24% Nasdaq 6343,63 +0,46% FTSE 7390,22 -0,19%
В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой
Лента новостей
Глава МИД ФРГ предложил отменять санкции против России «шаг за шагом» 00:11, Политика Скончался бывший хоккеист СКА Николай Маслов 18 июл, 23:39, Спорт В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой 18 июл, 23:37, Общество Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон 18 июл, 23:04, Технологии и медиа АСВ определило сроки начала выплат вкладчикам «Югры» 18 июл, 22:53, Экономика МВД объяснило обыски в офисе банка «Югра» в Петербурге 18 июл, 22:21, Финансы Ветеринария и коррупция: из-за чего рухнул рейтинг правительства Абэ 18 июл, 22:16, Политика В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти» 18 июл, 22:00, Общество Госзакупки без конкуренции выросли на треть 18 июл, 21:53, Экономика Mercedes представил первый пикап в своей истории 18 июл, 21:46, Авто Полиция прокомментировала задержание матери с четырьмя детьми на Арбате 18 июл, 21:42, Общество Золотой вклад: зачем нужны банковские депозиты в драгоценных металлах 18 июл, 21:38, Деньги В США почти втрое увеличили среднюю цену на уголь для Украины 18 июл, 21:34, Экономика «Спартак» упустил победу над «Динамо» на 93-й минуте 18 июл, 21:28, Спорт СМИ назвали восьмого участника встречи сына Трампа с российским адвокатом 18 июл, 21:16, Политика Суд постановил окончательно выселить Центр Рерихов из усадьбы Лопухиных 18 июл, 21:08, Общество Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы пожара 18 июл, 20:30, Политика Кремль назвал идею о Малороссии личной инициативой главы ДНР 18 июл, 20:27, Политика Новинки авиасалона МАКС-2017 18 июл, 20:23, Фотогалерея  В Верховной раде предложили психиатрам изучить идею создания Малороссии 18 июл, 20:15, Политика «Роснефть» за год заработала на продаже кофе 2,4 млрд руб. 18 июл, 19:56, Бизнес Daimler решил отозвать 3 млн автомобилей на фоне «дизельного скандала» 18 июл, 19:51, Бизнес Гуцериев инвестировал в трейдинговый стартап с искусственным интеллектом 18 июл, 19:42, Финансы Песков заявил об открытой Путиным «кредитной линии» на покупку мороженого 18 июл, 19:41, Политика Чемпионат России по футболу. «Динамо» — «Спартак». Онлайн 18 июл, 19:30, Спорт РЖД попросят у государства 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань 18 июл, 19:15, Бизнес Боевые пловцы Росгвардии обнаружили в Москве-реке арсенал 18 июл, 19:09, Общество Стали известны владельцы крупнейших в России полей конопли 18 июл, 18:59, Бизнес
В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой
Украинский кризис, 18 июл, 23:37
0
В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой
Нонна Гришаева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой, об этом говорится на сайте Одесского Театра Юного Зрителя им. Юрия Олеши.

Спектакль должен был состояться 21 июля.

Как сообщает телеканал «112 Украина», ранее представители всеукраинского объединения «Свобода» в Одессе обратились в спецслужбы Украины с просьбой отреагировать на планы Нонны Гришаевой посетить Украину, так как ранее она ездила в Крым, «нарушая украинское законодательство». Актриса также внесена в базу портала «Миротворец» за посещение Крыма в 2016 и 2017 году.

Ранее в Одессе отменили концерт российского музыканта Басты после угроз радикалов сорвать мероприятие. Кроме того, как сообщало «РИА Новости», из-за аналогичных угроз свои концерты в Одессе отменили певица Светлана Лобода, а также музыкант Иван Дорн.

Теги: Украина , отмена концертов
Главное
Глава МИД ФРГ предложил отменять санкции против России «шаг за шагом» Политика
Материалы по теме
Машкова не пустили в Одессу на съемки «Ликвидации» Общество
В Одессе демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову Общество
Украинские власти национализировали Одесский НПЗ Сергея Курченко Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку