Нонна Гришаева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Одессе отменили спектакль актрисы Нонны Гришаевой, об этом говорится на сайте Одесского Театра Юного Зрителя им. Юрия Олеши.

Спектакль должен был состояться 21 июля.

Как сообщает телеканал «112 Украина», ранее представители всеукраинского объединения «Свобода» в Одессе обратились в спецслужбы Украины с просьбой отреагировать на планы Нонны Гришаевой посетить Украину, так как ранее она ездила в Крым, «нарушая украинское законодательство». Актриса также внесена в базу портала «Миротворец» за посещение Крыма в 2016 и 2017 году.

Ранее в Одессе отменили концерт российского музыканта Басты после угроз радикалов сорвать мероприятие. Кроме того, как сообщало «РИА Новости», из-за аналогичных угроз свои концерты в Одессе отменили певица Светлана Лобода, а также музыкант Иван Дорн.