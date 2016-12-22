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АСВ определило сроки начала выплат вкладчикам «Югры»
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АСВ определило сроки начала выплат вкладчикам «Югры»
Экономика, 22:53
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АСВ определило сроки начала выплат вкладчикам «Югры»

Выплаты страховых возмещений вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля. Об этом говорится на сайте департамента общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным департамента, вкладчики смогут получить выплату через банки-агенты ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк «ФК Открытие» и «Уралсиб». Детальная информация о месте и сроках приема заявлений банками-агентами будет размещена на сайте АСВ завтра, 19 июля.

Для получения возмещений необходимо предоставить в банк-агент паспорт и заполнить заявление.

По данным АСВ, страховому возмещению подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования; на текущих счетах, в том числе используемых для получения зарплаты, пенсии или стипендии, а также на счетах индивидуальных предпринимателей на сумму до 1,4 млн руб.

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​Центральный банк 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» на три месяца. Вместе с тем регулятор на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке. Согласно решению ЦБ, мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» был введен в соответствии со статьей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Теги: банк , выплаты вкладчикам , «Югра»
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