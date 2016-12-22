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Полиция прокомментировала задержание матери с четырьмя детьми на Арбате
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Полиция прокомментировала задержание матери с четырьмя детьми на Арбате
Общество, 21:42
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Полиция прокомментировала задержание матери с четырьмя детьми на Арбате

Полиция задержала мать с четырьмя детьми на Арбатской площади за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Как сообщили в полиции, около 15:20 мск на Арбатской площади сотрудники полиции увидели малолетних детей, «которые пели и танцевали вокруг стоящей на асфальте вазы, в которую прохожие бросали деньги». Мать детей стояла с табличкой «Купите вазу, помогите нам, примем в дар детские вещи».

Детей и их мать препроводили в отделение полиции, где было подтверждено, что она является матерью детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет. В полиции она объяснила, что приехала из Сызрани и «взывает помощи проходящих». В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП. После этого полицейские отпустили женщину.

Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика
Общество

В мае полиция задержала несовершеннолетнего, читавшего на Арбате отрывки из «Гамлета» Уильяма Шекспира. МВД назвало причиной задержания «попрошайничество», причем, по данным полиции, мальчик сам сознался в этом. Мать мальчика заявила в полицию на мачеху несовершеннолетнего. В МВД назвали действия сотрудников полиции правомерными.

Теги: задержание , Полиция , Арбат , мать с детьми
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