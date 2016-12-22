В Верховной раде предложили психиатрам изучить идею создания Малороссии

Инициативу главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии необходимо рассмотреть психиатрам и прокурорам. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины, представитель страны в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Эти специалисты «весь этот террористический бред должны собирать в одно дело о разжигании межнациональной розни, покушении ​​на территориальную целостность страны», написала она. А выносить приговоры должны украинские и международные суды, подчеркнула Геращенко.

По ее мнению, руководство ДНР «несамостоятельное». «Они [руководство ДНР] озвучивают то, что им написал Кремль, что в их глупые головы вложил Кремль, назначил их «вождями», — уверена депутат. Она также заявила, что «очередные шизофренические заявления» прозвучали именно сейчас, поскольку ДНР нужно «отвлекать внимание от темы заложников, темы безопасности». Геращенко подчеркнула, что заявления о создании Малороссии вызваны еще тем, что вскоре должны состояться телефонные переговоры «нормандской четверки». Президенту России Владимиру Путину «нужно поднимать ставки, продолжать свою циничную игру, что «нас там имеется», «это молодые республики» и «покоренные народы Донбасса, с которым Киеву надо вести прямой диалог», подчеркнула она.

По ее словам, Захарченко заявил о Малороссии, чтобы «все эксперты и СМИ цитировали террориста с его бредом, а не требовали от РФ освобождения заложников и соблюдения режима тишины». «Этот бред не стоит комментировать», а нужно «усилить давление на Россию, усилить армию, осенью принять закон о реинтеграции, освободить территории», заключила вице-премьер Верховной рады.

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О создании нового федеративного государства под названием Малороссия глава ДНР объявил 18 июля. В состав государства, как отмечал Александр Захарченко, войдут все области Украины. При этом представители ЛНР свое участие в проекте «Малороссия» опровергли.



Источники РБК, близкие к администрации российского президента, отмечали, что для его помощника Владислава Суркова, курирующего украинское направление, такая инициатива стала неожиданностью. Собеседники РБК высказали мнение, что администрация ничего не знала, а инициатива исходила из окружения главы ДНР.

Дмитрий Песков заявлял, что инициативу Захарченко необходимо осмыслить.