Песков заявил об открытой Путиным «кредитной линии» на покупку мороженого

Президент Владимир Путин предложил членам правительства и руководителям промышленных предприятий воспользоваться «кредитной линией», купив им мороженое на авиасалоне МАКС-2017. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он согласился с журналистами, что Путин в ларьке с мороженым открыл своеобразную кредитную линию. Чиновники воспользовались ей «с огромным аппетитом», подчеркнул Песков.

На просьбу журналистов объяснить, почему Путин и глава компании «Ростех» Сергей Чемезов заплатили за мороженое такую большую сумму — 6 тыс. руб. и было ли это вызвано путаницей в номиналах или тем, что продавец не назвала цену, пресс-секретарь президента ответил, что не является продавцом мороженого. «[Владимир ]Путин заплатил деньги за мороженое, которое брали многие на эти деньги», — отметил он.

Когда на МАКСе начались показательные полеты, чиновники возвращались к продавцу за добавкой мороженого, отметил представитель Кремля. «Кто там с чем разобрался, я, к сожалению, не знаю», — добавил он.

Владимир Путин угостил членов делегации правительства и руководителей промышленных предприятий, которые сопровождали его на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском 18 июля. Президент купил пломбир в палатке, где был представлен ассортимент мороженого российских компаний. Он протянул продавцу купюру номиналом в 1 тыс. руб., после чего предложил сопровождающим его чиновникам на сдачу выбрать себе мороженое.

После того как все выбрали мороженое, глава государства спросил продавца, хватает ли денег. Девушка ответила, что сбилась со счета. После этого Сергей Чемезов протянул продавцу еще пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 млрд руб.», — обратился к Чемезову Путин. «Можете себе позволить мороженое купить», — констатировал президент.