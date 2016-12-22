Кремль заявил о необходимости осмыслить предложение о создании Малороссии

Инициативу главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии необходимо осмыслить. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Необходимо провести анализ этой темы. Так Песков ответил на вопрос, было ли ожидаемо заявление главы ДНР о создании Малороссии. «Российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям. Большего не хотел бы сейчас комментировать», — сказал он.

О создании нового федеративного государства под названием Малороссия Александр Захарченко объявил 18 июля. Он отмечал, что в состав государства войдут все области Украины. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики свое участие в проекте Малороссия опровергли.



Источники РБК, близкие к администрации президента, рассказали, что для помощника президента Владислава Суркова, который курирует украинское направление, инициатива главы ДНР стала неожиданностью. По словам одного из собеседников РБК, с идеей выступило окружение Захарченко.