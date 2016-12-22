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Минфин заявил о росте цен на табак в случае введения розничного сбора
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Минфин заявил о росте цен на табак в случае введения розничного сбора
Экономика, 18:05
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Минфин заявил о росте цен на табак в случае введения розничного сбора

Налог на розничную продажу сигарет и экологический налог могут привести к росту цен и объему нелегального рынка, заявила заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина ​Ольга Цибизова на экспертном совете ФАС по конкуренции на табачном рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Цибизова выразила недоумение в связи с предложением одновременно обложить табачную продукцию акцизом, налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на розничную продажу и экологическим налогом.​ По ее мнению, «это может привести к такому повышению цен, которое будет способствовать увеличению объемов контрафактной продукции в РФ». «Сможет ли при таком налогообложении предприятие [табачной отрасли] сохранить в том же объеме свои рабочие места, вызывает большие сомнения», — сказала она.

Налог на розничную торговлю и экологический налог в отношении табачной продукции предложен Минздравом в рамках антитабачной концепции ведомства.

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Ранее сообщалось, что правительство предложило перенести повышение акцизов, в том числе, на сигареты с января на 1 июля 2018 года, полагая, что это поможет сокращению табачного серого рынка.

Основным поставщиком нелегальной табачной продукции является Белоруссия, на долю которой приходится 26% серого рынка сигарет в России. В апреле российские табачные компании предложили правительству России выдать Минску кредит в размере $1 млрд, чтобы белорусские власти повысили акциз на сигареты в рамках гармонизации ставок акцизов в ЕАЭС и сокращения потока нелегальной табачной продукции из Белоруссии в Россию.

Теги: Минфин , антитабачная концепция
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