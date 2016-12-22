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Госдеп США рассказал о «жестком и прямом» разговоре Рябкова и Шэннона
Политика, 17:56
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Госдеп США рассказал о «жестком и прямом» разговоре Рябкова и Шэннона

Разговор заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона и заместителя главы МИД России Сергея Рябкова в Вашингтоне был «жестким и прямым» и отразил приверженность обеих сторон к решению проблем между двумя странами. Об этом сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, которое опубликовали 18 июля после встречи дипломатов.

По ее словам, США и Россия стремятся найти «долгосрочное решение» противоречий в областях, которые сделали напряженными отношения между двумя странами. ​Науэрт отметила, что прошедшие переговоры отразили «дух доброй воли», однако предстоит проделать еще больше работы.

Шэннон и Рябков условились провести в будущем двустороннюю консультативную комиссию по СНВ (стратегические наступательные вооружения) и переговоры о стратегической стабильности, а также обменяться графиками для взаимодействия в ближайшем будущем.

Замглавы российского МИДа и замгоссекретаря США по политическим вопросам 17 июля проконсультировались в Вашингтоне по проблемным вопросам отношений между Россией и США. Встреча длилась около двух часов. По итогам встречи Рябков заявил, что Москва и Вашингтон «почти» договорились по российской дипсобственности. Он отметил, что если не произойдет «серьезных подвижек» по этом вопросу, России придется принять «зеркальные меры».

Шэннон отказался комментировать переговоры.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что Соединенные Штаты Америки вернут ей дипломатическую собственность.

Предыдущую встречу Рябкова и Шэннона, которая должна была состояться 23 июня в Санкт-Петербурге, отменил МИД России после решения Вашингтона расширить антироссийские санкции из-за ситуации с Украиной.

В конце декабря 2016 года Госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата и перекрыл доступ российской стороне к загородным дачам — двум резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде.

Теги: Вашингтон , Госдепартамент США , Сергей Рябков , Томас Шэннон , Хезер Науэрт
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