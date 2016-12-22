Первый замглавы ЦБ предупредила о бесконечности низких цен на нефть
Экономика, 17:09
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Первый замглавы ЦБ предупредила о бесконечности низких цен на нефть
Низкие цены на нефть могут сохраняться почти бесконечно, уверена первый заместитель главы Банка России Ксения Юдаева.
«Есть много аргументов в пользу того, что период низких цен может продлиться долго. Может быть даже почти бесконечно», — сказала Юдаева, выступая на проходящих во вторник в Госдуме парламентских слушаниях (цитата по ТАСС).
Обновленная редакция закона о федеральном бюджете России на 2017 года предусматривает формирование его доходной части, исходя из среднегодовой цены на российскую нефть в $45,6 за баррель.
В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до $49,41, что примерно на $1 выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако в начале января 2017 года стоимость барреля Brent превышала $58.