В Екатеринбурге ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области возбудило дело по признакам нарушения закона «О рекламе» после жалобы жительницы Екатеринбурга на наружную рекламу с «избитым» актером Дмитрием Нагиевым, сообщается на сайте ведомства.
На рекламном плакате «Нового радио 90,8 FM» актер позирует на фоне разлинованной стены с синяком под глазом и кровоподтеками на лице. По мнению заявительницы, такая реклама «пугает и оскорбляет», а также «унижает человеческое достоинство». Перечисленные факты противоречат требованиям рекламного законодательства, так как в ней использован «непристойный и оскорбительный» образ.
Екатеринбурженка приложила к своей жалобе результаты опроса, проведенного среди 60 жителей города, большинство из них поддержали ее.
Кроме того, на сайте регионального управления ФАС запустили опрос, который предлагает пользователям оставить свое мнение об этой рекламе. По данным на 18 июля, 75% респондентов не сочли плакат оскорбительным.
Ранее Ростовское управление ФАС признало ненадлежащей наружную рекламу жилищного комплекса «Дом на Береговой», так как в ней был использован образ трижды Героя Советского Союза Семена Буденного. Решение приняли на основе жалоб и опроса жителей города.