Google возобновила продажу очков Google Glass

Холдинг Alphabet, в который входят Google и экспериментальное подразделение Google X, заявил о возобновлении продаж «умных» очков Google Glass, сообщается в блоге компании. Продажи очков были приостановлены в 2015 году.

Alphabet представила новую версию Google Glass, которые рассчитаны для работы на производствах компаний. Очки позволяют получать информацию, не задействуя руки, пояснили в компании.

«Мы будем сотрудничать с командой Google Cloud и нашими партнерами, чтобы помочь клиентам в самых разных сферах бизнеса использовать Google Glass», — говорится в сообщении.

В блоге отмечается, что в своей работе используют «умные» очки многие компании. К примеру, производитель сельскохозяйственного оборудования AGCO отмечает, что использование Google Glass позволило сократить время на производство оборудования на 25% и время его проверки на 30%.

Сотрудники AGCO теперь работают «быстрее и безопаснее, поскольку необходимую информацию они видят напрямую», приводятся в сообщении слова директора по совершенствованию бизнес-процессов компании Пегги Гулика.

В свою очередь в компании DHL отметили, что Google Glass позволяют сотрудникам работать намного эффективнее, поскольку очки позволяют получать инструкции в реальном времени. Следуя инструкциям, сотрудники собирают и размещают заказы в грузовые контейнеры. «Умные» очки также применяют в медицинской сфере, отмечается в блоге.

Американская компания Google объявила об остановке продаж «умных» очков Google Glass в январе 2015 года. Как отмечал источник The Financial Times, компания не собиралась полностью отказываться от проекта. Приостановить продажи, по его словам, Google собиралась для того, чтобы разработать и запустить новую версию очков.