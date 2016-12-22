Генпрокуратура внесла Роструду предписание за нарушение прав бизнесменов

Генпрокуратура России внесла руководителю Федеральной службы по труду и занятости (Роструду) Всеволоду Вуколову предписание за многочисленные нарушения законодательства о защите прав предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники Роструда не вносили данные о предпринимателях либо с нарушением сроков вносили их в единый реестр проверок юридических лиц. Ведомство не соблюдало время проведения проверок. Например, информацию о проверках 2015 года Роструд внес в реестр только через 1,5 года. Кроме того, работники ведомства с опозданием оказывали госуслуги, требовали от бизнесменов документы, которые те не должны были им предоставлять.

Прокуратура считает, что в подобных нарушениях виновато руководство Роструда, которое плохо контролировало деятельность своих сотрудников и недобросовестно исполняло свои служебные обязанности.

Теперь Роструд должен устранить допущенные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников, отмечается в сообщении прокуратуры.

​В конце ноября 2015 года глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что ведомство не будет штрафовать предприятия малого бизнеса, которые первый раз допустили мелкие нарушения, если они не связаны с угрозой жизни и здоровью и с выплатами зарплаты, а будет выносить им только предупреждения.

В апреле того же года Вуколов сообщал, что в 2016 году Роструд проверит только те компании, в которых выявили нарушения, угрожающие здоровью и жизни сотрудников. Добросовестных работодателей глава ведомства обещал освободить от плановых проверок.