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Суд оставил под арестом экс-директора «Гоголь-центра»
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Суд оставил под арестом экс-директора «Гоголь-центра»
Дело студии Серебренникова, 16:28
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Суд оставил под арестом экс-директора «Гоголь-центра»

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему директору «Гоголь-центра» и бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, задержанному по делу о мошенничестве с государственными субсидиями на развитие и популяризацию искусства, сообщила РБК адвокат Ксения Карпинская.

«Все оставили как было. Малобродский и [бывший главный бухгалтер «Седьмой студии Нина] Масляева под стражей, а [экс-гендиректор студии Юрий] Итин под домашним арестом», — сказала в разговоре с РБК Карпинская.

Арест продлен до 19 октября 2017 года, таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство следствия.

Ранее сегодня прокуратура назвала незаконным арест Малобродского — его арестовали еще 21 июня по обвинению в причастности к хищению государственных денег на сумму в 200 млн руб. Прокуратура заявила, что уголовное дело против него возбудили только 18 июля.

Как пояснила его адвокат в разговоре с РБК, утром 18 июля появилось новое постановление о возбуждении уголовного дела по той же статье, что и раньше (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество»), однако оформленное сегодняшним числом. По ее словам, Малобродский проходит по-прежнему по одному уголовному делу, а не по двум.

Уголовное дело против бывших сотрудников «Седьмой студии» началось после обысков, которые следователи провели 23 мая — в «Гоголь-центре», в доме у его руководителя и основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, а также еще у более чем десяти человек.

К уголовной ответственности следователи привлекли бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масяляеву и бывшего гендиректора труппы Юрия Итина. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», который поставлен не был.

​Малобродский отбывает арест в СИЗО №1 («Матросская Тишина»).

Теги: Алексей Малобродский , «Седьмая студия» , Юрий Итин , Нина Масляева
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