«Аэрофлот» получит в лизинг 20 самолетов Superjet-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» при участии «ВЭБ-Лизинга» заключили в присутствии президента России Владимира Путина твердый контракт о поставке и передаче в лизинг 20 самолетов SSJ-100 в рамках открытия авиасалона МАКС-2017. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Документ подписали президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков. Данное соглашение является развитием меморандума о намерениях, подписанного в январе 2015 году «Аэрофлотом» и «Гражданской авиакомпанией Сухого». 20 самолетов SSJ-100 поставят вдобавок к 30 уже закупленным в 2016 году. Законтрактованные самолеты будут поставлены в двухклассной компоновке.

Юрий Слюсарь заявил: «ОАК прилагает и будет прилагать все усилия для обеспечения эксплуатации наших самолетов на уровне мировых стандартов». Он также сообщил, что новые самолеты будут курсировать как внутри России, так и в СНГ и в Европу. По его словам, завершение поставок «Аэрофлоту» планируется на июль 2018 года.

Виталий Савельев, в свою очередь, отметил, что «Аэрофлот» «на протяжении всей своей истории...выполняет роль главного потребителя отечественной авиационной техники». «Мы ставим российские самолеты на крыло, помогаем в их доводке, широко эксплуатируем на коммерческих маршрутах», — добавил он.

Сергей Горьков подчеркнул, что в новой стратегии ВЭБа авиационная промышленность является одним из приоритетных направлений инвестирования как часть отечественной высокотехнологичной индустрии. Горьков назвал подписанные договоры «вкладом в развитие производства авиатехники в России» и отметил, что ВЭБ «играет важную роль» в продвижении SSJ-100 в России и за рубежом. «Мы создали ряд инструментов поддержки [SSJ-100]: кредитные линии покупателям, кредитно-лизинговые схемы, страхование рисков агентством ЭКСАР», — заключил он.

В начале февраля сообщалось, что ОАК и «Аэрофлот» намерены подписать соглашение о поставке 20 SSJ-100. В апреле в СМИ появилась информация о планах поставки около 100 самолетов SSJ-100 авиакомпании Red Wings с 2018 года по 2022 год. В мае СМИ узнали о поручении правительства госкомпаниям закупать пассажирские самолеты российского производства.

Ближнемагистральный пассажирский самолет SSJ-100 разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» и начал производиться в 2008 году. Фактические поставки начались в 2011 году. По состоянию на июль 2017 года произведено 137 машин. Эксплуатантами являются российские, армянские, казахские, итальянские, мексиканские, таиландские, ирландские и египетские авиакомпании.