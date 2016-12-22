На поддержку гражданского авиастроения в России выделят 60 млрд руб.

На поддержку гражданского авиастроения планируется выделить 60 млрд руб. в 2017 году, заявил президент России Владимир Путин на заседании по развитию гражданского авиастроения. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что этой отрасли оказывается широкая поддержка. Путин добавил, что в 2016 году на эти цели было направлено почти 52 млрд руб.

Ранее, 12 июля, стало известно, что государство в 2018 году планирует поддержать авиастроительную отрасль за счет дивидендов «Роснефтегаза». Согласно материалам Минфина, изученным РБК, если в будущем году в федеральный бюджет поступят доходы от дивидендов «Роснефтегаза» более 68,8 млрд руб., то на поддержку авиастроения могу направить 16,7 млрд руб.