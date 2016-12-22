Путин на авиасалоне МАКС-2017 купил членам правительства мороженое

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском угостил членов правительства мороженым, передает «РИА Новости».

Глава государства в сопровождении делегации правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке, где был представлен ассортимент мороженого российских производителей, пишет агентство.

Путин купил себе пломбир и расплатился за него купюрой номиналом в 1 тыс. руб. Продавец мороженого начала искать сдачу, однако президент остановил ее и предложил на сдачу всем сопровождающим чиновникам выбрать себе мороженое. Глава компании «Ростех» Сергей Чемезов в ответ на это отметил, что «желающих много».

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После того как все выбрали себе мороженое, Путин попросил продавца проверить, хватает ли денег, отмечает агентство. Девушка ответила, что сбилась со счета, после чего Чемезов протянул ей еще пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 млрд руб. Можете себе позволить мороженое купить», — обратился к главе «Ростеха» глава государства.

Владимир Путин и Денис Мантуров (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых авиафорумов, говорится на сайте МАКС-2017. Он проводится на аэродроме центральной испытательной базы России — Летно-исследовательского института имени М.Громова. В этом году авиасалон проходит с 18 по 23 июля.



Как отмечается на сайте, главной целью авиафорума является демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка страны для совместных проектов с партнерами из других стран.