Microsoft устранил нарушения по дискриминации производителей антивирусов

Microsoft уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о выполнении в установленный срок вынесенных предупреждений за дискриминацию сторонних производителей антивирусов, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений», — приводит ведомство слова заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

Вопрос рассмотрят на следующем заседании по антимонопольному делу в отношении Microsoft 25 июля.

Федеральная антимонопольная служба 19 июня вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию сторонних производителей антивирусов. Компании дали месяц на устранение нарушений.

Среди «дискриминационных условий», выявленных специалистами ФАС, в частности приводилась блокировка антивирусов сторонних производителей с единовременной активацией антивируса Defender, созданного Microsoft. При этом пользователей об этом не уведомляли. Также эксперты обнаружили, что процедура обновления антивирусного ПО была усложнена.

Помимо этого специалисты выявили, что методы общения с пользователем, используемые компанией, направлены на то, чтобы люди делали выбор в пользу антивируса Microsoft Defender, и отказывались от программного обеспечения сторонних производителей.

В ответ Microsoft пообещала рассмотреть результаты проверки ФАС и обращения производителей защитного ПО.