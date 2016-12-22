СМИ сообщили о будущем назначении Кисляка сенатором от Мордовии

Посол России в США Сергей Кисляк может быть назначен в Совет Федерации сенатором от Мордовии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве верхней палаты парламента.

По словам источника, в Совфеде Кисляк будет представлять интересы исполнительной власти республики. Также источник подтвердил, что переход Кисляка в верхнюю палату парламента должен состояться в сентябре, после проведения выборов в Мордовии.

Список кандидатов в Совфед от Мордовии будет обнародован после решения ЦИКа о регистрации Владимира Волкова как кандидата на пост главы республики. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главы Мордовии. «Это произойдет 21 или 22 июля. Тогда он представит своих кандидатов. Сейчас у нас нет информации о том, кто в этом списке», — отметили в пресс-службе.

О переходе Кисляка в Совфед накануне со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости». В пресс-службе посольства России в США эту информацию не прокомментировали.

Ранее в мае газета «Коммерсантъ» сообщила, что Кисляк после ухода с поста российского представителя в США может быть назначен руководителем новой антитеррористической структуры в ООН. Однако позднее эту должность занял Владимир Воронков, до этого представлявший Россию в Вене.

Кисляк является российским послом в США с 2008 года. После избрания Дональда Трампа новым президентом США в 2016 году он стал одним из фигурантов политического скандала, связанного с предполагаемым вмешательством России в ход выборов.