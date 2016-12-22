Двое погибли при столкновении Hyundai с поездом Уфа — Новороссийск

Фото: МВД России

Два человека погибли при столкновении Hyundai Accent и пассажирского поезда Уфа — Новороссийск на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу (ЮФО).

В ведомстве рассказали, что авария произошла на нерегулируемом переезде в селе Мерчанское Крымского района из-за грубого нарушения ПДД водителем автомобиля Hyundai Accent, который попытался проехать перед близко идущим пассажирским поездом Уфа — Новороссийск. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния между объектами избежать столкновения не удалось.



В результате водитель легкового автомобиля и пассажир скончались на месте. Их личности устанавливаются. По факту случившегося началась проверка.



​В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО РБК уточнили, что кроме «водителя и пассажира Hyundai Accent в столкновении с пассажирским поездом больше никто не пострадал».



Как пояснили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на данный момент задержки пассажирских поездов нет. Информация о происшествии уточняется.



В то же время в РЖД сообщили, что из-за случившегося поезд Уфа — Новороссийск будет задержан предположительно на два часа. «Железнодорожники принимают все меры, чтобы как можно скорее нормализовать движение поездов на участке», — говорится в сообщении перевозчика.



​Там также отмечается, что всю оперативную информацию о задержке поездов можно узнать на сайте во вкладке «Фактическое движение поездов».



​В пресс-службе администрации Краснодарского края РБК пояснили, что после столкновения легкового автомобиля и пассажирского поезда на переезде в селе Мерчанское движение на железной дороге восстановлено. «Поезд простоял около 1,5 часов. Никто из пассажиров поезда за медицинской помощью не обращался», — добавили в пресс-службе.