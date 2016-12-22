Красноярские депутаты передумали повышать себе зарплаты вдвое

Депутаты заксобрания Красноярского края отменят закон о повышении себе зарплат «из-за резонанса в обществе». Парламентарии могут вернуться к рассмотрению вопроса о повышении заработной платы осенью

Депутаты заксобрания Красноярского края (Фото: Бурмистров А. В. / sobranie.info)

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 19 июля отменят ранее принятый закон о повышении им зарплат вдвое, сообщается на сайте краевого парламента.

Спикер заксобрания Александр Усс считает, что парламентарии допустили грубую ошибку. По его словам, закон не предполагал автоматического ввода в действие и депутаты «отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее».

Усс подчеркнул, что принятый закон не повышает зарплату, а «открывает возможность это сделать, чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю». По мнению спикера заксобрания, вопрос об увеличении зарплат назрел «для муниципальных служащих и для глав». Он предложил вернуться к его обсуждению осенью.

Информацию об отмене закона РБК подтвердил начальник управления по информации и общественным связям красноярского заксобрания Эрих Пырх.

«Действительно, завтра состоится девятое заседание третьей сессии Законодательного собрания Красноярского края. Там будет рассмотрен вопрос об отмене закона [о повышении зарплат депутатам вдвое]», — сказал он.

По словам Пырха, отмена закона связана с общественным резонансом в обществе. «По факту зарплата никому не поднималась, просто была предусмотрена такая возможность», — добавил он.

Ранее, 11 июля, «РИА Новости» со ссылкой на источник в региональном парламенте сообщило, что депутаты краевого парламента вдвое увеличили себе зарплату. Собеседник агентства пояснил, что «общая сумма в среднем повысится со 100 тыс. до 200 тыс. руб.».

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин сообщил РБК, что законопроект о повышении зарплат вступит в силу после корректировки бюджета. Впоследствии эту информацию подтвердили в пресс-службе губернатора Красноярского края. Там сообщили, что он подписал закон, однако не смогли уточнить размер повышения зарплат.

По информации источника РБК, близкого к руководству Красноярского края, повышение зарплат должно было охватить не только депутатов заксобрания, но и членов регионального правительства и лично губернатора.

Комментируя решение красноярских депутатов повысить себе зарплату, первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров заявил, что депутаты должны зарабатывать «гораздо больше», чем врачи и учителя. Политик полагает, что это обоснованно, так как у парламентариев «очень ответственная работа» и от них зависит положение докторов и педагогов. В беседе с РБК по поводу данного заявления Александров отметил, что его «вырвали из контекста». Он пояснил, что придерживается точки зрения о том, что «профессор университетский должен получать больше, чем парикмахер, как это было при советской власти». А сейчас все не так, сказал он.