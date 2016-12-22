Раскрываемость террористических преступлений в Москве выросла на 57%

Количество раскрытых преступлений в Москве, связанных с терроризмом, выросло за первое полугодие 2017 года на 57%, заявил начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнил на расширенном заседании главка Олег Баранов, количество совершенных преступлений «экстремистской направленности» упало на 28%, число же выявленных преступлений, связанных с терроризмом, «выросло на 57%».

В частности, по словам Баранова, в марте 2017 года правоохранительные органы задержали двух членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые организовали в Москве агитацию, распространение экстремистской литературы и сбор денежных средств на нужды организации. Кроме того, за полгода в Москве из незаконного оборота было изъято «83 единицы огнестрельного орудия, полтора килограмма взрывчатки и семь гранат».

В конце апреля генеральный прокурор России Юрий Чайка отчитался о росте на 45% числа преступлений, связанных с терроризмом, в 2016 году. По словам Чайки, подобная динамика наблюдается как из-за ввода в законодательство новых составов преступлений, так и из-за участия российских граждан в военных действиях в Сирии и Ираке на стороне террористических группировок.