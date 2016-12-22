Власти Крыма обвинили Киев в попытке организовать туристическую блокаду

Украина пытается организовать новую блокаду Крыма, мешая туристам в посещении полуострова. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов.

Смирнов сослался на собственные источники в Госпогранслужбе Украины. По его словам, источники рассказали ему, что пограничники «получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия» туристам. «Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую», — подчеркнул Смирнов.

​Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк также заявил РБК, что «правительство Украины создает проблемы для своих граждан, желающих поехать на отдых в Крым».

«Проводят на своей территории дезинформацию, клевету, антипропаганду российского Крыма: что здесь нет еды и электричества, на улицах ходят автоматчики. А когда понимают, что клевета не дает результатов и поток туристов не уменьшается, а в разы увеличивается (в сравнении с 2014 годом), создают искусственную многочасовую пробку на границе. Чтобы отдыхающие с детьми разворачивались и ехали обратно. Не удивлюсь, если они скоро совсем перекроют границу», — отметил он.

По словам Черняка, власти Крыма не раз пытались наладить диалог с украинской стороной. «Пытались говорить с погранслужбой Украины, согласовывать график передвижений, пересменок. Но ни разу на наше предложение с украинской стороны никто не соглашался даже провести переговоры. Наотрез», — констатировал Черняк.

Видео: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Как сообщили РБК в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, за прошедшие выходные границу в Крыму пересекли порядка 24,5 тыс. человек. В ФСБ подчеркнули, что «российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось».

В то же время опрашиваемые российскими пограничниками туристы рассказывают, что перед украинскими пунктами пропуска наблюдаются серьезные затруднения в движении. «К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них «немало терпения и нервов», а у некоторых и здоровья», — отметили в ФСБ.

Накануне, 17 июля, ФСБ сообщила об образовании многокилометровой пробки на российско-украинской границе в Крыму. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за нее лежит на украинской стороне. Застрявшим в пробке людям, по подсчетам ФСБ, приходится проводить в машинах до 13 часов.