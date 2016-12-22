Рогозин сообщил о планах «модифицировать» МС-21 и Superjet 100

Специалисты собираются «модифицировать» новый российский пассажирский самолет МС-21, а также Superjet 100. Об этом, как передает ТАСС, в рамках международного авиасалона МАКС-2017 заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

​«Сегодня только начал летать МС-21 и находится в эксплуатации Superjet, а мы уже думаем о новых модификациях Superjet и МС-21», — рассказал он, добавив, что «наиболее интересным» представляется МС-21-400. «Это на 240 пассажиров», — уточнил вице-премьер. «Большая, серьезная, очень жесткая борьба нас ждет», — заключил он.

Ранее, 28 мая, МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске. Лайнер стал первым гражданским самолетом такого типа, который будет производиться в России. В авиапарке он должен заменить Ту-154 и Ту-204, а также составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737. Пока специалисты предполагают, что будут выпускаться две версии самолета — МС-21-200 (в нем будет от 132 до 165 мест), а также МС-21-300 (от 163 до 211 мест).

Superjet 100, в свою очередь, является первым разработанным в России гражданским самолетом. Дальность полета его базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Производство этого лайнера началось в 2011 году.