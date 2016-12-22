Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 59,01 EUR Нал. 68,71 68,07 USD Бирж. 59,14 -0,19 EUR Бирж. 68,35 +0,19 USD ЦБ. 59,37 +0,30 EUR ЦБ. 68,40 +0,78 EUR/USD 1,16 +0,01 ММВБ 1948,99 -0,52% РТС 1038,20 -0,11% Brent 48,61 +0,50% DJIA 21629,72 -0,04% Nasdaq 6314,43 +0,03% FTSE 7399,15 -0,07%
Рогозин сообщил о планах «модифицировать» МС-21 и Superjet 100
Лента новостей
Контракт Кадырова: почему глава Чечни может говорить про ядерное оружие 13:42, Мнение Власти Крыма обвинили Киев в попытке организовать туристическую блокаду 13:17, Политика В Rambler&Co опровергли сообщения о намерении продать Price.ru 13:15, Технологии и медиа Первый замглавы Банка России Георгий Лунтовский покинет свой пост 13:14, Экономика Частное строительство дорог: мировой опыт 13:12, Фотогалерея  В Стамбуле после сильных ливней затопило метро 13:00, Общество Рогозин сообщил о планах «модифицировать» МС-21 и Superjet 100 12:57, Технологии и медиа Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на здоровье детей 12:55, Технологии и медиа Обвинение запросило 3 года колонии участнику митинга 26 марта в Москве 12:51, Общество ЛНР опровергла участие в создании Малороссии 12:50, Политика «Барселона» объявила о рекордном доходе за прошлый сезон 12:48, Спорт Привет из 90-х: кто стоит за проектом платных дорог в Петербурге 12:46, Расследование HRW опубликовала доклад о системе ограничений свободы слова в России 12:43, Общество Собственник здания на Новом Арбате назвал причину пожара 12:39, Общество Red Wings подписала контракт с ИФК на 16 самолетов МС-21 12:34, Бизнес Классовое неравенство: какие соседи нужны элитным домам 12:30, РБК и элитная недвижимость Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате потушили 12:20, Общество Полиция арестовала главу Федерации футбола Испании 12:19, Спорт Кадыров объявил Грозный местом проведения свадьбы Баскова и «Мисс Россия» 12:18, Общество «Рособоронэкспорт» с начала года отгрузил оружия на $4,5 млрд 12:11, Бизнес Порошенко предсказал Малороссии судьбу Новороссии 12:04, Политика Кадыров ответил обратившемуся к нему экс-супругу задержанной в Турции 11:54, Политика Как облегчить симптомы аллергии без лекарств 11:47, РБК и Philips Банки начали переговоры о создании единой ассоциации с депутатом Госдумы 11:45, Финансы Вице-премьер ДНР рассказал о государственном устройстве Малороссии 11:38, Политика Лидера Depeche Mode выписали из больницы в Минске 11:35, Общество
Рогозин сообщил о планах «модифицировать» МС-21 и Superjet 100
Технологии и медиа, 12:57
0
Рогозин сообщил о планах «модифицировать» МС-21 и Superjet 100

Специалисты собираются «модифицировать» новый российский пассажирский самолет МС-21, а также Superjet 100. Об этом, как передает ТАСС, в рамках международного авиасалона МАКС-2017 заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

​«Сегодня только начал летать МС-21 и находится в эксплуатации Superjet, а мы уже думаем о новых модификациях Superjet и МС-21», — рассказал он, добавив, что «наиболее интересным» представляется МС-21-400. «Это на 240 пассажиров», — уточнил вице-премьер. «Большая, серьезная, очень жесткая борьба нас ждет», — заключил он.

Ранее, 28 мая, МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске. Лайнер стал первым гражданским самолетом такого типа, который будет производиться в России. В авиапарке он должен заменить Ту-154 и Ту-204, а также составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737. Пока специалисты предполагают, что будут выпускаться две версии самолета — МС-21-200 (в нем будет от 132 до 165 мест), а также МС-21-300 (от 163 до 211 мест).

Презентация российского пассажирского самолета МС-21. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Superjet 100, в свою очередь, является первым разработанным в России гражданским самолетом. Дальность полета его базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Производство этого лайнера началось в 2011 году.

Теги: Дмитрий Рогозин , МС-21 , Superjet 100
Главное
Идея Захарченко о Малороссии была выдвинута без согласования с Кремлем Политика
Материалы по теме
Российский авиалайнер МС-21 совершил второй полет Бизнес
Медведев лазером сварил крыло лайнера МС-21 Политика
«Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку