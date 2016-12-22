В Стамбуле после сильных ливней затопило метро

В результате сильных ливней в турецком Стамбуле была затоплена часть метро города. Об этом сообщает издание Haberturk.

В Twitter также появились видео, снятые пассажирами стамбульской подземки.

Дожди в Стамбуле помимо метро нарушили также работу наземного транспорта. Из-за погодных условий часть самолетов, направляющихся в аэропорт Ататюрка, была задержана. По некоторым затопленным улицам города люди передвигаются на лодках. Издание опубликовало фотографии с улиц города в своем Twitter.

В связи со сложившейся обстановкой власти Стамбула созвали экстренное совещание, говорится в Twitter офиса губернатора города.

В Москве за июнь выпало 180% месячной нормы осадков. Всего в столице выпало 139 мм осадков, что стало вторым результатом за всю историю наблюдений.