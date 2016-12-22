Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате потушили

Пожарные ликвидировали пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате, сообщили РБК в пресс-службе московского главка МЧС.

«В 11:58 [пожар был ликвидирован]. Сведений о пострадавших не поступало. Там находились рабочие, которые эвакуировались самостоятельно до прибытия нашего подразделения», — пояснили в ведомстве

Площадь пожара составила около 200 кв. м, уточняется на сайте ГУ МЧС по Москве. В ведомстве добавили, что пожар произошел на седьмом этаже, там проводилась реконструкция.

Ранее сообщалось, что из горящего помещения эвакуировались 23 человека.