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Рособоронэкспорт с начала года отгрузил оружия на $4,5 млрд
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Рособоронэкспорт с начала года отгрузил оружия на $4,5 млрд
Бизнес, 12:11
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Рособоронэкспорт с начала года отгрузил оружия на $4,5 млрд

«Рособоронэкспорт» за первое полугодие отгрузил продукции военного назначения на $4,5 млрд., заявил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе авиасалона МАКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Все контракты и поставки идут в соответствии с графиками, в рамках утвержденного плана экспорта — 12,9 (млрд долларов — РБК). Мы идем на сегодняшний день в графике», — рассказал Михеев.

Он отметил, что из-за западных санкций не было сорвано ни одного контракта. «Санкции вещь неприятная, мы не можем говорить, что не повлияли, но все наши контракты исполняются в сроки. Оказывается определенное влияние только на схему расчетов», — пояснил он.

Ранее, 13 июля, Рособоронэкспорт сообщил, что с начала существования компании было продано авиатехники на сумму $65 млрд. По прогнозу главы компании тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов сохранится и в будущем.

Согласно сообщению на сайте компании, рост интереса зарубежных покупателей к российским самолетам и вертолетам увеличился после того, как российские ВКС стали активно принимать участие в борьбе с боевиками запрещенной в России группировки «Исламкое государство» в Сирии.

По словам Михеева, у иностранцев наибольшим спросом пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17.

Теги: Рособоронэкспорт , продажи , военная техника
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