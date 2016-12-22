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Кадыров объявил Грозный местом проведения свадьбы Баскова и «Мисс России»
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Кадыров объявил Грозный местом проведения свадьбы Баскова и «Мисс России»
Общество, 12:18
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Кадыров объявил Грозный местом проведения свадьбы Баскова и «Мисс России»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что местом свадьбы певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой будет город Грозный. Об этом говорится в размещенном в его Instagram сообщении.

»​​Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, «золотой голос» нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия — 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу», — написал глава республики.

https://www.instagram.com/p/BWq2Iw5nAIJ/?hl=ru

Предложение своей невесте, по словам Кадырова, Басков сделал на торжественном приеме в честь футбольного клуба «Ахмат» (бывший Терек). На видео, которое выложил Кадыров, Басков приглашает лидера Чечни стать свидетелем на его свадьбе.

Решение о переименовании футбольного клуба «Терек» в «Ахмат» совет клуба принял в начале лета. Футбольную команду решили назвать в честь отца нынешнего главы республики, Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров приветствовал это решение, однако часть болельщиков выразила свое недовольство.

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В октябре 2015 года мэрия Грозного утвердила правила проведения свадеб в городе. В документе участникам торжественных мероприятий запрещалось совершать «неприличные телодвижения» и стрелять из любого вида оружия. В 2016 году Минкульт республики пообещал создать специальные рабочие группы, которые будут заниматься контролем за соблюдением традиций на свадьбах.

Теги: Чечня , Грозный , Рамзан Кадыров , Николай Басков
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