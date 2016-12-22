Дело осужденного за ритуальные убийства экс-милиционера вернули в суд

Свердловский областной суд вернул дело экс-милиционера Арсена Байрамбекова, осужденного за шесть убийств на 13 лет и два месяца колонии, на рассмотрение в Верхнепышминский городской суд, сообщает ТАСС.

Решение приняли по результатам рассмотрения апелляции на приговор.

По данным следствия, в 2014 году Байрамбеков увлекся оккультными науками. Вместе со знакомой он убил четырех человек. Мужчина знакомился с жертвами и предлагал им покататься по городу. Затем отвозил в заранее приготовленное место и совершал ритуальное убийство. Как сообщал СК, совершая преступления, Байрамбеков соблюдал традиции жертвоприношении — убивал ночью в лесу, при свете костра в специально очерченном камнями круге, параллельно читая молитвы.

До совершения преступления мужчина около года служил в дагестанской милиции. Он прошел три психолого-психиатрические экспертизы, результаты которых показали, что он вменяем.

В процессе следствия выяснилось, что убивать Байрамбеков начал еще раньше. В 2003 и 2010 годах он по заказу убил двух предпринимателей, работавших в Екатеринбурге.

Суд в Екатеринбурге в марте 2017 года признал Байрамбекова виновным в шести убийствах и приговорил его к 13 годам и двум месяцам колонии строго режима с ограничением свободы сроком на полтора года.