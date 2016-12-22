СМИ узнали о найденных недостатках в законопроекте о лжи в соцсетях

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона о недостоверной информации в соцсетях, сообщает газета ​«Ведомости» со ссылкой на источники. Однако при рассмотрении законопроекта члены комиссии нашли ряд существенных недостатков.

Так, в частности, понятия «недостоверная информация», которым оперируют авторы предложения, нет в законодательстве. Этот термин комиссия признала «субъективным». Еще одним проблемным термином стала фраза «оператор социальной сети». В правительстве попросили уточнить, что значит этот термин и предложили разработать методику оценки численности пользователей соцсетей.

«Необоснованной» была признана и процедура удаления недостоверной информации по заявлению. Так, в законопроекте не прописано, может ли ее оспорить автор записи. На удаление недостоверной информации авторы документа выделяют один день, однако этого недостаточно для полной проверки сведений. По мнению правительственной комиссии, решение об удалении информации из соцсетей должен принимать суд.

Еще одним подвергшимся критике аспектом законопроекта стало то, что он может повлечь за собой значительные расходы для социальных сетей. В связи с этим, заключила комиссия, иностранные соцсети могут покинуть российский рынок. Нецелесообразным в правительстве сочли и предложение составлять ежеквартальный отчет об удаленной информации.

По данным источника издания, отзыв правительства был подготовлен на основе заключения Минкомсвязи. Источник сообщил, что ведомство подготовило «крайне критичный отзыв» о законопроекте.

В крупных интернет-компаниях недовольство также вызвала и предложенная сумма штрафа за публикацию недостоверной информации. Так представитель «Яндекса» назвал штрафы неоправданно высокими. «В КоАПе подобные штрафы применяются в исключительных случаях, когда, например, речь идет о нарушениях безопасности военных объектов или о поддержке терроризма», – заявил он.

По словам председателя комитета по информационной политике Госдумы Леонида Левина, профильный комитет рассмотрит законопроект 18 июля, 20 июля состоится заседание с участием экспертов.

Законопроект о борьбе с недостоверными данными в Госудуму внесли представители фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Они предложили наказывать соцсети за публикацию недостоверной информации штрафами в размере от 30 млн до 50 млн руб. Кроме того, депутаты предложили обязать иностранные соцсети, в которых зарегистрировано более 2 млн россиян, в обязательном порядке создавать представительства в России.