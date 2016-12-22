Редактор челябинской газеты получил 3 года колонии строгого режима

В Челябинской области редактор газеты «Правда города Златоуста» Валерий Усков получил три года колонии строгого режима за вымогательство 1 млн руб. у депутата Госдумы во время выборов, сообщает информагентство Uralpress со ссылкой на Центральный районный суд Челябинска.

В суде Ускова взяли под стражу, до внесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

По данным агентства, Валерия Ускова задержали 9 августа 2016 года в одном из кафе города Челябинска, в котором он со своим помощником встречался с представителем штаба кандидата в депутаты Госдумы по Златоустовскому округу Олегом Колесниковым.

Валерия Ускова обвинили по п. а, г, ​ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По словам представителя управления Следственного комитета по Челябинской области Александра Скорика, Усков потребовал, чтобы Колесников заплатил ему 1 млн руб. за информационное сопровождение его кампании в газете «Правда города Златоуста», учредителем и редактором которой является обвиняемый.

По данным Uralpress, в городе Златоуст под Челябинском Усков возглавляет общественное движение «Люди из стали» («ЛиС»).

Усков имеет судимость за незаконное хранение оружия. Он отбывал наказание в копейской исправительной колонии № 11. Его обвиняли в угрозе убийством бывшему депутату местного городского собрания Александру Негребецких.