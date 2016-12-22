Правительство ограничит госпроверки в медицине проверочными листами

Правительство одобрило постановление, согласно которому с 1 января 2018 года при проведении государственных плановых проверок в сфере медицины, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий должны использоваться проверочные листы. Соответствующий документ 14 июля подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. На сайте кабмина официальная бумага была опубликована 18 июля.

Постановление, как уточняется в пояснении к документу, «позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций», а также поможет «повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов». Кроме того, как полагают представители правительства, использование проверочных листов оптимизирует «использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счет сокращения времени проведения плановых проверок».

Теперь они будут ограничены перечнем вопросов, включенных в проверочные листы. А они, в свою очередь, согласно документу, будут охватывать обязательные требования, «предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю», соблюдение которых, как считают в кабмине, «наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан». Списки контрольных вопросов на сайте правительства и в документе не приводятся.

Ранее, 4 мая, Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) услуг по лизингу важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий. Реализация подобных медикаментов, как поясняли тогда в кабмине, была освобождена от НДС еще в 2015 году, однако операции по их передаче по договорам лизинга с последующим выкупом налогом по-прежнему облагаются.