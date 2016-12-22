СМИ узнали о нежелании кабмина дать Росгвардии доступ к медицинской тайне

Комиссия правительства по законопроектной деятельности выступила против предложения депутатов дать Росгвардии возможность запрашивать информацию о медицинских противопоказаниях россиян, которые хотят получить права, разрешение на ношение оружия или лицензию частного детектива. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва комиссии на предложенный законопроект.

Подобное предложение в Госдуму внесли председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Как пояснил Валеев, это предложение должно помочь в борьбе с подложными медсправками, которые зачастую используют в этих случаях. «Именно поэтому мы предложили дать Росгвардии право запрашивать информацию о медицинских противопоказаниях», — заявил он. Также Валеев не считает, что это предложение нарушает право на медицинскую тайну. По его словам, врачам будет достаточно лишь давать ответ на вопрос о наличии противопоказаний, не раскрывая сам диагноз.

Однако правительственная комиссия заключила, что «предоставление указанных сведений, составляющих врачебную тайну, будет затрагивать интересы широкого круга лиц». Обоснование необходимости этого в законопроекте, полагают в правительстве, отсутствует.

По данным газеты, инициативу депутатов в МВД и Росгвардии поддержали. Сейчас правоохранительные органы не могут самостоятельно проверить подлинность справок. Источник «Ведомостей» предположил, что противоречия с комиссией носят формальный характер и в итоге будут разрешены.

В июне, после стрельбы в тверском поселке Редкино, в которой погибли 9 человек, Росгвардия пообещала усилить проверку владельцев оружия, выезжающих за город. Это, по мнению ведомства, позволит бороться с преступлениями, которые совершают легальные владельцы огнестрела.