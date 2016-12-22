СМИ узнали о сокращениях в отделах МВД по борьбе с экстремизмом

В региональных подразделениях МВД по противодействию экстремизму проходят сокращения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, 11 ставок в управления по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Москве были переданы в Московский уголовный розыск. Газета добавила, что «похожая картина» происходит и в других регионах, свободные ставки «передают в другие оперативные подразделения». При этом издание отмечает, что в Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД на работу никого не принимают. Сотрудники ГУПЭ выразили изданию мнение, что так МВД подстраховывается на случай, если полномочия отдела по борьбе с экстремизмом перейдут к Росгвардиии.

По данным «Известий», в прошедшие выходные сотрудники ГУПЭ переехали из здания на Садовой-Спасской улице в главное здание Министерства внутренних дел.

В конце мая издание Life сообщало, что Росгвардия планирует создать собственный орган оперативно-разыскной деятельности. Также сообщалось, что к Росгвардии «могут отойти функции Центра противодействия экстремизму». Бойцы ведомства, по информации Life, должны были начать «искать террористов, боевиков и экстремистов наряду с ФСБ».

Росгвардия опровергла информацию о планах создать​ собственный уголовный розыск. В пресс-службе ведомства отмечали, что она «выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности».