Умерла скрипачка Майя Глезарова

Умерла профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, скрипачка Майя Глезарова. Об этом сообщается на сайте консерватории.

Майе Глезаровой было 92 года. Она была профессором кафедры скрипки. Являлась заслуженным деятелем искусств России.

В консерватории отметили, что прощание со скрипачкой состоится 19 июля в 11.00 мск в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Похороны Майи Глезаровой пройдут в этот же день на Хованском кладбище.

Майя Глезарова родилась 10 декабря 1924 года. Более двадцати лет преподавала в Московской консерватории в качестве ассистента скрипача Юрия Янкелевича. Позже стала профессором. Среди ее учеников: Михаил Рахлевский, Наталья Боярская, Михаил Копельман, Владимир Иванов, Татьяна Самуил и другие.