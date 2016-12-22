Умерла скрипачка Майя Глезарова
Общество, 00:35
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Умерла скрипачка Майя Глезарова
Умерла профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, скрипачка Майя Глезарова. Об этом сообщается на сайте консерватории.
В консерватории отметили, что прощание со скрипачкой состоится 19 июля в 11.00 мск в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Похороны Майи Глезаровой пройдут в этот же день на Хованском кладбище.
Майя Глезарова родилась 10 декабря 1924 года. Более двадцати лет преподавала в Московской консерватории в качестве ассистента скрипача Юрия Янкелевича. Позже стала профессором. Среди ее учеников: Михаил Рахлевский, Наталья Боярская, Михаил Копельман, Владимир Иванов, Татьяна Самуил и другие.