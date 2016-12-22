ФСБ заявила о «километровых очередях» на въезде в Крым с Украины

На пограничных пунктах между Украиной и Крымом образовались километровые очереди. Об этом сообщило крымское погрануправление ФСБ, передает «РИА Новости».

«В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда — выезда. — РБК) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем», — заявили в ФСБ. По словам автомобилистов, из-за препятствия украинских пограничников в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» приходится стоять около 13 часов, отмечает агентство.

В ФСБ отметили, что российские пункты пропуска, осуществляли свою деятельность «в штатном режиме», сбоев в их работе «не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось».

В конце июня глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что власти Украины «искусственно» создают очереди на украински погранпунатах, сообщало «РИА Новости». По его словам, украинские власти также проводят негативную пропаганду в СМИ, рассказывая, что в Крыму «нет электричества, проблемы с водой, нет продуктов питания, все плохо и все ходят под дулами автоматов». Черняк отмечал, что украинские туристы, возвращаясь из Крыма, рассказывают совершенно о другом положении дел. Он добавлял, что «туристы видят разительные перемены, которые произошли на полуострове за последние три года».