Украинский суд арестовал заподозренного в связи с ИГ россиянина

Суд в Харькове на два месяца арестовал гражданина России, подозреваемого в связи с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

В международном розыске россиянин находился с 2014 года. В 2016 году он был задержан в Чернигове. Власти планировали его экстрадицию. Позднее он был помещен под домашний арест, однако сбежал, сняв электронный браслет. 13 июля он был вновь задержан.

«Злоумышленник оказывал сопротивление сотрудниками СБУ и пытался сбежать. Силовики открыли стрельбу. Расследование проводится по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов). Решается вопрос об экстрадиции мужчины в РФ», — рассказал Дубовик.

Как уточняет издание, при аресте мужчина был ранен.