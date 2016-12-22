В США пять человек пострадали при аварии беспилотного автомобиля Tesla

​В американском штате Миннесота попал в аварию беспилотный автомобиль Tesla, сообщает Bloomberg. В результате ДТП пострадали пять человек.

Владелец автомобиля, 58-летний Дейв Кларк заявил, что авария произошла после того, как он активировал автопилот. После этого Tesla 2016 года выпуска резко ускорилась, слетела с дороги и перевернулась. В этот момент в машине находился сам Кларк и четверо пассажиров. Все они получили легкие травмы.

Сообщения об аварии прокомментировали в компании Илона Маска. Пресс-служба Tesla сообщила, что компания ведет расследование инцидента в сотрудничестве с местными властями. «Мы еще не выяснили, была ли в момент аварии активирована функция автопилота транспортного средства. Нет оснований полагать, что автопилот, который, как признало NHTSA [Национальное управление безопасностью движения на трассах] снижает аварийность на 40%, работал с неполадками», — заявили в компании.

По данным Bloomberg, на фоне сообщений об аварии стоимость акций компании Илона Маска снизилась на 4,4%.

Весной 2016 года во Флориде беспилотный автомобиль Tesla попал в аварию со смертельным исходом. В ходе расследования было установлено, что автопилот превысил разрешенную скорость. Двигаясь со скоростью 119 км/ч, машина врезалась в двигавшийся наперерез ей грузовик.

В то же время в июне этого года стало известно, что владелец беспилотного автомобиля не стал следовать рекомендациям производителя: несмотря на наличие автопилота, Tesla советует водителям самим контролировать движение на дороге. Перед столкновением ни водитель, ни автопилот не попытались задействовать тормоза.