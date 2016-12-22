В Минске госпитализировали вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана

В Минске госпитализирован вокалист Depeche Mode Дейв Гаан. Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на сообщение организаторов концерта группы в белорусской столице.

Из-за болезни Гаана концерт был отменен. По информации портала, музыкант был госпитализирован с острым кишечным расстройством. Отмена концерта подтверждается в сообщении официальной группы Depeche Mode в Facebook. «Мы с сожалением объявляем, что из-за болезни члена группы Depeche Mode не сможет выступать сегодня вечером в Минске, Беларусь», — говорится в сообщении.

Организаторы концерта пообещали рассмотреть варианты его переноса и извинились перед поклонниками группы. Информация о госпитализации вокалиста появилась за полтора часа до начала мероприятия.

Директор концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев рассказал, что врачи будут наблюдать за состоянием музыканта 12 часов, после чего будет принято заключение о состоянии его здоровья. Также он сообщил, что на несостоявшийся концерт было продано 7 тыс. билетов.

Дейв Гаан стал участником британской группы Depeche Mode в 1980 году. С этого момента он остается ее основным вокалистом и фронтменом.

В середине июня перед концертом в Туле был экстренно госпитализирован лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Причиной госпитализации стала аритмия.