Альфа-банк исключил решение проблем АРБ после смены руководства
Финансы, 19:56
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Альфа-банк исключил решение проблем АРБ после смены руководства
Замена действующих руководителей Ассоциации российских банков (АРБ), о выходе из которой одновременно заявили шесть крупнейших банков, не решит проблемы организации, об этом заявил зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин, передает ТАСС.
«Просто замена руководства АРБ не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время существования ассоциации. Необходимы структурные реформы, включающие изменение принципов управления ассоциацией», — сказал он.
По словам Сенина, пока вопрос о том, как именно будет построено взаимодействие между банками после выхода из АРБ, обсуждается.
Глава АРБ Гарегин Тосунян, комментируя заявление банков, заявил, что не планирует уходить в отставку в связи с их решением покинуть ассоциацию. «Я не планирую уходить в отставку» (цитата по ТАСС), — сказал он.
Сегодня, 17 июля, сразу восемь крупнейших банков заявили о выходе из АРБ. Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Бинбанк заявили, что в качестве альтернативы они могут создать другую организацию.
«Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий в том числе создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — говорится в совместном заявлении банков.
Одной из причин, по которым банки покинули АРБ, стало несогласие кредитных организаций с политикой руководства ассоциации. Необоснованная критика действий ЦБ по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту престижа банковской системы, доверию клиентов и развитию конкуренции на финансовом рынке, отметили представители банков.
По их словам, среди членов ассоциации множество организаций, чьи интересы несовместимы с интересами банков. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», — заявили представители банков.
Они подчеркнули, что зачастую президент ассоциации единолично принимает решения, которые носят популистский характер. «А отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — говорится в заявлении банков.
Альфа-банк стал первой организацией, которая еще в марте объявила о приостановке членства в АРБ, объяснив это решение «существенным расхождением позиций по актуальным проблемам развития банковской системы».
Кроме того, во время съезда ассоциации доклад АРБ раскритиковал глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что АРБ своими намеками на то, что крупные игроки «решают вопросы» в своих интересах, «не объединяет, а разъединяет банки».
«Просто замена руководства АРБ не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время существования ассоциации. Необходимы структурные реформы, включающие изменение принципов управления ассоциацией», — сказал он.
По словам Сенина, пока вопрос о том, как именно будет построено взаимодействие между банками после выхода из АРБ, обсуждается.
Глава АРБ Гарегин Тосунян, комментируя заявление банков, заявил, что не планирует уходить в отставку в связи с их решением покинуть ассоциацию. «Я не планирую уходить в отставку» (цитата по ТАСС), — сказал он.
Сегодня, 17 июля, сразу восемь крупнейших банков заявили о выходе из АРБ. Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Бинбанк заявили, что в качестве альтернативы они могут создать другую организацию.
«Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий в том числе создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — говорится в совместном заявлении банков.
Одной из причин, по которым банки покинули АРБ, стало несогласие кредитных организаций с политикой руководства ассоциации. Необоснованная критика действий ЦБ по очищению банковского рынка от недобросовестных участников препятствует росту престижа банковской системы, доверию клиентов и развитию конкуренции на финансовом рынке, отметили представители банков.
По их словам, среди членов ассоциации множество организаций, чьи интересы несовместимы с интересами банков. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», — заявили представители банков.
Они подчеркнули, что зачастую президент ассоциации единолично принимает решения, которые носят популистский характер. «А отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — говорится в заявлении банков.
Альфа-банк стал первой организацией, которая еще в марте объявила о приостановке членства в АРБ, объяснив это решение «существенным расхождением позиций по актуальным проблемам развития банковской системы».
Кроме того, во время съезда ассоциации доклад АРБ раскритиковал глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что АРБ своими намеками на то, что крупные игроки «решают вопросы» в своих интересах, «не объединяет, а разъединяет банки».