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«Яндекс.Такси» вернет пользователям 10% за поездки
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«Яндекс.Такси» вернет пользователям 10% за поездки
Технологии и медиа, 00:00
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«Яндекс.Такси» вернет пользователям 10% за поездки

«Яндекс.Деньги» начали возвращать своим пользователям до 10% кэшбэка от суммы, потраченной на сервисах «Яндекса», говорится в сообщении компании (есть в распоряжении РБК). Пользователи платежного сервиса смогут получить часть суммы обратно на свой счет при оплате услуг «Яндекс.Такси», «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Музыки», «Яндекс.Диска», «Яндекс.Парковок» и др.

В «Яндекс.Деньгах» зарегистрировано более 30 млн электронных кошельков, каждый день открывается около 15 тыс. новых. Максимальная сумма кэшбека составит 4 тыс. руб. в месяц для одного пользователя.

«Чтобы получить бонус, пользователи могут платить как из электронных кошельков, так и с виртуальных или пластиковых карт. Помимо кэшбэка за платежи на «Яндексе», владельцы карт получают и другие преимущества: премиальный статус и соответствующие ему скидки от Mastercard, большой выбор способов пополнения, доставка по всему миру, поддержка всех систем бесконтактной оплаты», — говорит директор по продуктам «Яндекс.Денег» Алла Савченко.

«Яндекс.Деньги» начислят кэшбэк при любом способе оплаты: из электронного кошелька, с привязанной к нему карты, с пластиковой или виртуальной карты «Яндекс.Денег», через системы бесконтактных платежей Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

Теги: «Яндекс.Деньги» , Apple Pay , Кешбэк , "Яндекс.Такси"
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