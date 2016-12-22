Ливни повредили насыпь трассы Москва — Петербург

В Новгородской области ливни повредили полотно трассы М10 «Россия», которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает местное издание «ВНовгороде.ру».

По данным издания, водой был поврежден участок дороги в районе деревень Зайцево и Жерновка в Крестецком районе области. Информацию о частичном разрушении трассы также подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента. Вода подмыла насыпь, в результате чего часть полотна обрушилась.

На месте работают сотрудники «Росдорстроя», которые занимаются ликвидацией повреждения. Подмывы трассы дорожные рабочие временно забросали камнями и шинами грузовиков. Ремонтные работы на трассе должны начаться во вторник.

В дежурной части управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области РБК заявили, что у них нет информации о размытии ливнями трассы Москва — Петербург в районе населенного пункта Зайцево.