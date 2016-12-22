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В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца
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В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца
Военный переворот в Турции , 19:17
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В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Великое национальное собрание (парламент) Турции продлило режим чрезвычайного положения на три месяца. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Решение парламента вступит в силу 19 июля. Запрос на продление действия режима ЧП был направлен правительством страны. Срок действия ЧП в Турции продлевается уже в четвертый раз — до этого аналогичное решение парламент страны принимал в апреле.

Почему Эрдоган не отменяет чрезвычайное положение в Турции
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Режим ЧП был введен на территории страны после провалившейся попытки государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года. 16 июля, в день годовщины попытки смены власти, в Турции прошли массовые манифестации, в которых принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции в день подавления мятежа состоялись массовые акции. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

Во время выступления на церемонии, посвященной подавлению мятежа, Эрдоган заявил, что намерен «отрубать головы предателям», которые пытались его свергнуть. Также он еще раз подтвердил свою готовность ввести в стране смертную казнь.

Враги Эрдогана: как Турция изменилась после попытки переворота
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Попытка госпереворота в Турции состоялась в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Участниками мятежа стали военные. В его организации власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В результате попытки смены власти погибли 104 мятежника и 47 гражданских, были задержаны более 1,5 тыс. человек. По данным Минюста Турции, всего в стране по подозрению в причастности к мятежу были арестованы 50,5 тыс. человек, в отношении 168,8 тыс. б​ыли проведены судебные разбирательства.

Теги: Турция , режим чрезвычайного положения
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