Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Чайке на прокурора Башкирии

Бывший менеджмент «Башнефти» подал на имя генпрокурора России Юрия Чайки жалобу на прокурора Башкирии, который признал незаконными программы вознаграждения руководству компании в 2015–2019 годах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.



Авторы жалобы уверены, что прокурор Башкирии «превысил свои полномочия при предъявлении иска, затрагивающего права и обязанности значительной части коллектива нефтяной компании, не привлеченных к участию в деле», рассказал источник. По его словам, члены трудового коллектива не были пр​ивлечены к участию при рассмотрении дела, что привело к вынесению заведомо неправосудного решения.



Представитель прокуратуры Башкирии заявил, что в результате проверки выяснилось, что локальные акты этого предприятия предусматривали дополнительные выплаты для отдельных работников — так называемые золотые парашюты. «В то время как Трудовой кодекс РФ это запрещает», — пояснил представитель прокуратуры республики.



При этом экс-менеджмент «Башнефти» заявляет, что выплаты по спорным документам не относятся к «золотым парашютам». «Они были ошибочно квалифицированы прокурором республики как нарушающие законодательство», — заявили бывшие руководители нефтяной компании.