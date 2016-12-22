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Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Чайке на прокурора Башкирии
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Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Чайке на прокурора Башкирии
Бизнес, 18:49
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Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Чайке на прокурора Башкирии

Бывший менеджмент «Башнефти» подал на имя генпрокурора России Юрия Чайки жалобу на прокурора Башкирии, который признал незаконными программы вознаграждения руководству компании в 2015–2019 годах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.


Авторы жалобы уверены, что прокурор Башкирии «превысил свои полномочия при предъявлении иска, затрагивающего права и обязанности значительной части коллектива нефтяной компании, не привлеченных к участию в деле», рассказал источник. По его словам, члены трудового коллектива не были пр​ивлечены к участию при рассмотрении дела, что привело к вынесению заведомо неправосудного решения.

Представитель прокуратуры Башкирии заявил, что в результате проверки выяснилось, что локальные акты этого предприятия предусматривали дополнительные выплаты для отдельных работников — так называемые золотые парашюты. «В то время как Трудовой кодекс РФ это запрещает», — пояснил представитель прокуратуры республики.

При этом экс-менеджмент «Башнефти» заявляет, что выплаты по спорным документам не относятся к «золотым парашютам». «Они были ошибочно квалифицированы прокурором республики как нарушающие законодательство», — заявили бывшие руководители нефтяной компании.

«В связи с отсутствием факта нарушения закона прокурор Республики Башкортостан не был наделен полномочиями на обращение в суд с требованием о признании таких актов недействительными», — говорится в тексте жалобы.

Решение о незаконности двух локальных документов «Башнефти» о вознаграждении топ-менеджеров и президента компании вынес Ленинский районный суд Уфы 14 июня. Рассмотрение иска инициировал прокурор Башкортостана.

В программе вознаграждения участвовали 300–350 сотрудников верхнего звена, включая членов правления и президента компании (всего около четверти персонала). В исковом заявлении прокурора республики говорилось, что такие выплаты в компании «необоснованны» и «свидетельствуют о дискриминации одних работников перед другими».

За 2016 год сумма этих вознаграждений должна была составить 2,2 млрд руб., также топ-менеджеры могли предъявить к выкупу привилегированные акции, купленные в рамках программы мотивации, на 486,5 млн руб.
Теги: «Башнефть» , Башкирия , «золотой парашют»
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