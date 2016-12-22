На Урале арестовали обезглавившего памятник Ленину вандала

В Свердловской области суд поместил под арест мужчину, который повредил памятник Ленину в поселке Динас под Первоуральском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.



Подозреваемый был задержан полицией накануне. В сообщении регионального управления полиции отмечается, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела по ст. 214 УК РФ (вандализм). «Судья рассмотрела материалы органов внутренних дел, согласилась с доводами полицейских и арестовала вандала на пять суток. Он будет находиться в СИЗО», — рассказал Горелых.

Инцидент произошел 15 июля. По данным следователей, мужчина 1985 года рождения в это время находился в состоянии алкогольного опьянения. Фотографии памятника Ленину с оторванной головой были опубликованы в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент. Первоуральск».

По словам представителя полиции, арестованный рассказал две версии случившегося. «Сперва на видеокамеру сотрудникам пресс-службы полицейского главка он сказал, что хотел с помощью такого поступка признаться в любви своей девушке. На следующий день и на суде он заявил, что хотел, чтобы его сфотографировали на высоте птичьего полета», — сообщил Горелых.

В 2013 году российский турист в Таиланде ломом разбил статую в буддистском храме в городе Пхукете. Во время совершения акта вандализма он был в состоянии алкогольного опьянения. Действия россиянина стали причиной митинга местных жителей.