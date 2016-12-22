Евросоюз ввел санкции против Ливии для борьбы с контрабандой

Совет Евросоюза ввел санкции против Ливии, запретив поставлять в эту страну надувные лодки и переносные лодочные моторы. Об этом говорится в заявлении организации.
«Недавние акты насилия угрожают стабильности Ливии. ЕС считает, что нет решения ливийского кризиса путем применения военной силы <...> ЕС призывает все вооруженные группы воздерживаться от насилия, чтобы провести демобилизацию в стране», — сказано в заявлении.
Совет ЕС заявил, что намерен ограничить количество плавсредств для борьбы с контрабандой и нелегальной перевозкой людей и их незаконной торговлей. Ограничения не будут препятствовать экспорту надувных лодок и моторов, если они будут предназначены для гражданского населения, например, для рыбаков.
Также министры совета приняли решение продлить до 2018 года миссию ЕС по содействию подготовки ливийских пограничников в Триполи. Евросоюз с начала 2017 года ведет с Ливией переговоры об оказании ей помощи в создании службы береговой охраны, в том числе для осуществления эмбарго на поставки оружия ООН.