Операторам пригрозили взысканием необоснованного дохода из-за роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила операторов «большой четверки», что в случае, если они не отменят национальный роуминг, им может грозить взыскание необоснованно полученного дохода в федеральный бюджет. Об этом говорится в сообщении начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, поступившем в РБК.

«Однако у компаний есть возможность обжаловать решение ФАС», — сказала она.

Заева подчеркнула, что своей задачей антимонопольная служба видит, чтобы «роуминга внутри страны не было».

По ее словам, после изучения условий предоставления услуги в ФАС пришли к выводу, что повышение стоимости сотовой связи при выезде абонента в другой регион необоснованно. Четырем крупнейшим операторам — ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» — направили предупреждения с требованием за две недели установить новые тарифы на связь в поездках, чтобы исключить разницу цен. Кроме того, компании обязаны за десять дней до введения новых тарифов уведомить об этом своих абонентов.

Если операторы не устранят нарушения, то, по словам Заевой, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. Рассматривать его будет специальная комиссия, на это ей будет дано три месяца. При необходимости срок может быть увеличен до шести месяцев.

В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Думу поправки к закону «О связи», предусматривающие отмену наценки за вызовы в роуминге при поездках по стране. С похожим предложением также выступали парламентарии ЛДПР. Депутаты предлагали отменить не только национальный роуминг, но и роуминг при поездках в Белоруссию.

Также отменить внутрироссийский роуминг призывал замглавы ФАС Анатолий Голомзин. По его мнению, это могло повлиять на приток туристов в Крым.

При этом замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов идею об отмене роуминга назвал «антисоциальной». По его словам, операторы перераспределят затраты на обслуживание путешественников на всю тарифную линейку и в результате доплачивать за 7% регулярно пользующихся роумингом абонентов будут 93% тех, кто не покидает свой домашний регион.