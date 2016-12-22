«Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком

Партия «Яблоко» заявила, что со стороны председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой оказывается давление на избирком Свердловской области с целью снять с выборов кандидата в губернаторы области Евгения Ройзмана, заявили в партии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию, Памфилова «стремится представить надуманные процедурные причины», чтобы отстранить мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от выборов. По мнению «Яблока», используя административное давление, Памфилова потребовала изменить процедуру выдвижения кандидата. Заявления Памфиловой, по мнению партии, «покрывают» введенный ею «муниципальный фильтр» и «дискредитируют избирательную систему России».

В конце июня партия «Яблоко» выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. В знак несогласия с решением руководства партии свердловское отделение «Яблока» покинул председатель отделения и десять членов.

Элла Памфилова сообщила о наличии нарушений в процедуре выдвижения Ройзмана. ЦИК 12 июля нашел нарушения в выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области, заключавшиеся в «подмене органа, который может выдвигать кандидата». Ройзман сообщал РБК, что данная ситуация объясняется нежеланием допустить его на выборы.

Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга в 2013 году, будучи выдвинутым «Гражданской платформой».