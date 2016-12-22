Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,66 59,21 EUR Нал. 68,49 67,88 USD Бирж. 59,39 +0,30 EUR Бирж. 68,13 +0,38 USD ЦБ. 59,07 -0,81 EUR ЦБ. 67,62 -0,74 EUR/USD 1,15 +0,00 ММВБ 1960,28 -0,02% РТС 1039,34 -0,47% Brent 48,71 -0,77% DJIA 21643,92 +0,03% Nasdaq 6318,19 +0,09% FTSE 7404,13 +0,35%
«Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком
Лента новостей
В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца 19:17, Политика В Госдуме предложили сажать на 15 лет за принуждение к суициду 19:06, Общество Директор Большого театра поручился за экс-главу студии Серебренникова 19:00, Общество В правительстве уточнили информацию об амбулаторном лечении онкологии 18:56, Общество Очередной заместитель Тулеева покинул свой пост 18:52, Политика Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались Чайке на прокурора Башкирии 18:49, Бизнес Двоевластные амбиции: что последует за успехом оппозиции в Венесуэле 18:46, Политика Роскомнадзор защитит сериал «Игра престолов» от пиратов 18:41, Технологии и медиа На Урале арестовали обезглавившего памятник Ленину вандала 18:37, Общество Евросоюз ввел санкции против Ливии для борьбы с контрабандой 18:34, Политика «Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком 18:18, Политика Операторам пригрозили взысканием необоснованного дохода из-за роуминга 18:13, Бизнес Свадьбу дочери судьи на Кубани проверит совет судей региона 18:08, Общество СМИ узнали о преследовании на Украине пользователей «Яндекс.Такси» 18:02, Общество Минтранс снял ограничения на полеты Georgian Airways в Москву 18:00, Политика Габрелянов стал инвестором кинокомпании «Черное зеркало» 17:59, Технологии и медиа СМИ анонсировали покупку «Миланом» футболиста «Реала» за €70 млн 17:55, Спорт Катар заявил об убежденности в кибератаке со стороны ОАЭ 17:48, Политика ЕСПЧ рассмотрит жалобу «Дождя» на штраф за опрос о блокаде Ленинграда 17:40, Политика Гордеев стал контролирующим акционером крупнейшего застройщика жилья 17:30, Бизнес Сумерки кумиров: как в Бразилии преследуют президентов за коррупцию 17:27, Мнение Геннадий Орлов стал генеральным продюсером «Радио Зенит» 17:27, Спорт Дети суперфуда: что нужно знать о функциональных напитках 17:19, РБК и Philips Протекшую во время выступления Яровой крышу в Госдуме починили 17:19, Общество Квартальный рост производства в России составил почти 4% 17:18, Экономика В аптеках из-за холодной погоды снизились продажи средств от комаров 17:14, Бизнес Рябинский объявил о бое-реванше между Кличко и Джошуа 17:05, Спорт Число организаторов будущей приватизации в России увеличили в два раза 17:04, Экономика
«Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком
Политика, 18:18
0
«Яблоко» заявило о давлении Эллы Памфиловой на свердловский избирком

Партия «Яблоко» заявила, что со стороны председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой оказывается давление на избирком Свердловской области с целью снять с выборов кандидата в губернаторы области Евгения Ройзмана, заявили в партии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию, Памфилова «стремится представить надуманные процедурные причины», чтобы отстранить мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от выборов. По мнению «Яблока», используя административное давление, Памфилова потребовала изменить процедуру выдвижения кандидата. Заявления Памфиловой, по мнению партии, «покрывают» введенный ею «муниципальный фильтр» и «дискредитируют избирательную систему России».

В конце июня партия «Яблоко» выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. В знак несогласия с решением руководства партии свердловское отделение «Яблока» покинул председатель отделения и десять членов.

Элла Памфилова сообщила о наличии нарушений в процедуре выдвижения Ройзмана. ЦИК 12 июля нашел нарушения в выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области, заключавшиеся в «подмене органа, который может выдвигать кандидата». Ройзман сообщал РБК, что данная ситуация объясняется нежеланием допустить его на выборы.

Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга в 2013 году, будучи выдвинутым «Гражданской платформой».

Теги: «Яблоко» , ЦИК , Свердловская область , Евгений Ройзман
Главное
Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков Финансы
Материалы по теме
ЦИК указал «Яблоку» на нарушения при выдвижении Ройзмана на выборы Политика
Глава ЦИКа заявила о нарушениях в выдвижении Ройзмана в губернаторы Политика
«Яблоко» выдвинуло Ройзмана на губернаторские выборы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку