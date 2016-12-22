Свадьбу дочери судьи на Кубани проверит совет судей региона

Информацию о свадьбе дочери судьи на Кубани, обошедшейся в $2 млн, проверит Совет судей Краснодарского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета Владимира Кисляка.

По словам Кисляка, Совет проверит «достоверность опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении судьи Краснодарского краевого суда [Елены] Хахалевой». Он подчеркнул, что журналистов о результатах проверки уведомят сразу же по ее завершению.

Свадьба дочери краснодарского краевого судьи Елены Хахалевой прошла 10 июня 2017 года. Позднее адвокат Сергей Жорин опубликовал запись в Instagram, в которой оценил свадьбу в $2 млн. На празднике выступили Валерий Меладзе, Николай Басков и Иосиф Кобзон. При этом, согласно декларации о доходах судьи, за в 2016 году мать невесты заработала 2 млн 641 тыс. 566 руб. 82 коп.

По словам самой Хахалевой, свадьбу организовал ее муж, занимающийся бизнесом. Она также назвала «полным бредом» названную адвокатом сумму, заявив, что это «цифра, взятая с потолка».

На сообщения о дорогой свадьбе обратили внимание в Кремле. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это «не является прерогативой Кремля», он напомнил, что в России есть ведомства, которые будут «гораздо более пристально» следить за развитием ситуации.

Позднее стало известно, что депутат Госдумы Антон Гетта направил запрос в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой проверить сообщения о свадьбе. Он предложил проверить соответствие стоимости свадьбы декларации о доходах судьи.